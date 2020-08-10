6 августа в ночное время в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Nissan Sunny», который был припаркован у дома по улице Островского.
Автовладелица обратилась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – 20-летний ранее не судимый сын потерпевшей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Автомобиль обнаружен и возвращён владелице. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
В отношении задержанного избран мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: МВД