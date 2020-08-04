На территории Татарского района ежегодно проходит акция по борьбе с дикорастущей коноплёй. Этот год не стал исключением, сообщает администрация района. Волонтеры вместе со специалистами по работе с молодежью Молодежного центра Татарского района организуют и проводят работу по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли с целью профилактики наркотической зависимости среди населения. На сегодняшний день к акции присоединились волонтеры из Новомихайловского, Красноярского, Николаевского, Казаткульского и Козловского сельсоветов.











