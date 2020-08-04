Программа спортивного праздника, посвящённого 95 – летию Татарского района № п/ п Название мероприятия Время проведения Место проведения Ответственные 1 Мини-футбол Сельские команды (вторая группа) 4 команды (30 человек) 08.08.2020 г. в 11.00 ч. Стадион «Локомотив», ул.Комиссаровская,24б Футбольное поле с искусственным покрытием (пер.Школьный,3) Ачекин В.В. Алекберов Р.Т. Мини-футбол Городские команды (первая группа) (30 человек) 10.08.2020 г. в 18.00 ч. 12.08.2020 г. в 18.00 ч. 14.08.2020 г. в 18.00 ч. Стадион «Локомотив», ул.Комиссаровская,24б Футбольное поле с искусственным покрытием (пер.Школьный,3) Мини-футбол ФИНАЛ 15.08.2020 г. в 11.00 ч. Футбольное поле с искусственным покрытием (пер.Школьный,3) 2 Мини-Волейбол (среди женских команд) 4 команды (22 человека) 08.08.2020 г. в 11.00 ч. СОК «Космос» (поле для пляжного волейбола) (пер.Школьный,18) Бирюков А.В. Вейде Р.А. Мини-Волейбол (среди мужских команд) 4 команды (22 человека) 15.08.2020 г. в 11.00 ч. СОК «Космос» (поле для пляжного волейбола) (пер.Школьный,18) 3 Шашки (м.,ж.) 20 человек 14.08.2020 г. в 11.00 ч. МБУ ДО «ДЮСШ» ул.Мичурина,1 Зырянов А.Е. Королёв Е.И. 4 Шахматы (м.,ж) 12-13.08.2020 г. в 18.00 ч. Онлайн-турнир Королёв Е.И. . 5 Мастер-класс по самбо 14.08.2020 г. в 10.00 ч. МБУ ДО «ДЮСШ» ул.Мичурина,1 Федерация самбо Головкин А.В. Горшков В.В. 6 Городошный спорт 20 человек 14.08.2020 г. в 11.00 ч. Стадион «Локомотив», ул.Комиссаровская,24б Ляшенко В.М. 7 Стритбол среди мужских команд 30 человек 08.08.2020 г. в 11.00 ч. Стадион «Локомотив», ул.Комиссаровская,24б Маркина Т.А. Прохоров А.Н. Стритбол среди женских команд 30 человек 07.08.2020 г. в 11.00 ч. Стадион «Локомотив», ул.Комиссаровская,24б 8 Настольный теннис 20 человек 14.08.2020 г. в 11.00 ч. МБУ ДО «ДЮСШ» ул.Мичурина,1 Ходорик А.А.



















































































































































































Все спортивные мероприятия пройдут без участия зрителей в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.07.2020 № 131 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области».