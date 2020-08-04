Программа спортивного праздника,
посвящённого 95 – летию Татарского района
№
п/
п
Название мероприятия
Время проведения
Место проведения
Ответственные
1
Мини-футбол
Сельские команды (вторая группа)
4 команды (30 человек)
08.08.2020 г. в 11.00 ч.
Стадион «Локомотив»,
ул.Комиссаровская,24б
Футбольное поле с искусственным покрытием (пер.Школьный,3)
Ачекин В.В.
Алекберов Р.Т.
Мини-футбол
Городские команды (первая группа)
(30 человек)
10.08.2020 г. в 18.00 ч.
12.08.2020 г. в 18.00 ч.
14.08.2020 г. в 18.00 ч.
Стадион «Локомотив»,
ул.Комиссаровская,24б
Футбольное поле с искусственным покрытием (пер.Школьный,3)
Мини-футбол
ФИНАЛ
15.08.2020 г. в 11.00 ч.
Футбольное поле с искусственным покрытием (пер.Школьный,3)
2
Мини-Волейбол (среди женских команд)
4 команды (22 человека)
08.08.2020 г. в 11.00 ч.
СОК «Космос» (поле для пляжного волейбола)
(пер.Школьный,18)
Бирюков А.В. Вейде Р.А.
Мини-Волейбол (среди мужских команд)
4 команды (22 человека)
15.08.2020 г. в 11.00 ч.
СОК «Космос» (поле для пляжного волейбола)
(пер.Школьный,18)
3
Шашки (м.,ж.)
20 человек
14.08.2020 г. в 11.00 ч.
МБУ ДО «ДЮСШ»
ул.Мичурина,1
Зырянов А.Е.
Королёв Е.И.
4
Шахматы (м.,ж)
12-13.08.2020 г. в 18.00 ч.
Онлайн-турнир
Королёв Е.И.
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5
Мастер-класс по самбо
14.08.2020 г. в 10.00 ч.
МБУ ДО «ДЮСШ»
ул.Мичурина,1
Федерация самбо
Головкин А.В.
Горшков В.В.
6
Городошный спорт
20 человек
14.08.2020 г. в 11.00 ч.
Стадион «Локомотив»,
ул.Комиссаровская,24б
Ляшенко В.М.
7
Стритбол среди мужских команд
30 человек
08.08.2020 г. в 11.00 ч.
Стадион «Локомотив»,
ул.Комиссаровская,24б
Маркина Т.А. Прохоров А.Н.
Стритбол среди женских команд
30 человек
07.08.2020 г. в 11.00 ч.
Стадион «Локомотив»,
ул.Комиссаровская,24б
8
Настольный теннис
20 человек
14.08.2020 г. в 11.00 ч.
МБУ ДО «ДЮСШ»
ул.Мичурина,1
Ходорик А.А.
Все спортивные мероприятия пройдут без участия зрителей в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.07.2020 № 131 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области».