Житель г. Татарска привлечён к административной ответственности за размещение на своей странице в сети Интернете видеозаписи с изображением фашистской свастики.

Постановлением Татарского районного суда Новосибирской области житель г. Татарска Х. был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Как установлено судом, Х., являясь пользователем социальной сети «В контакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в нарушение ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на своей открытой, доступной неограниченному кругу лиц личной странице пользователя Х., публично продемонстрировал видеозапись, содержащую нацистскую символику в виде фашистской свастики. Обстоятельства правонарушения были выявлены 26.06.2020 года.

Х. было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей с конфискацией материалов, содержащих изображение нацистской символики путем удаления из сети «Интернет».

Постановление суда не вступило в законную силу.