Добавить комментарий (1)

27 июля в 2.29 в Татарске произошел пожар в частном доме по ул. Пушкина. В результате пожара огнем повреждены веранда и частично крыша над квартирой квартиры №1, стена на кухне. Квартира №2 огнем не повреждена. До прибытия пожарной охраны соседями из квартиры №1 была эвакуирована хозяйка. Ликвидация пожара в 4.00. На тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. Тушение осуществлялось по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 200 м.
26 июля в 17.20 в Татарске
произошел пожар в неэксплуатируемом здании по ул. Базарная. В результате пожара
огнем повреждены обшивка перегородки и мусор. Пожар был потушен в 17.40. На
тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. 26 июля в 15.17 в
Зубовке Татарского района произошел пожар в магазине по ул. Ленина. В
результате пожара огнем были повреждены: холодильник, морозильная камера и
обшивка перегородки, закопчены стены, потолок, продовольственные и
хозяйственные товары по всей площади. Ликвидация пожара в 15.55. На тушение
привлекались три единицы техники и девять человек личного состава.
26 июля в 17.20 в Татарске произошел пожар в неэксплуатируемом здании по ул. Базарная. В результате пожара огнем повреждены обшивка перегородки и мусор. Пожар был потушен в 17.40. На тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.
26 июля в 15.17 в Зубовке Татарского района произошел пожар в магазине по ул. Ленина. В результате пожара огнем были повреждены: холодильник, морозильная камера и обшивка перегородки, закопчены стены, потолок, продовольственные и хозяйственные товары по всей площади. Ликвидация пожара в 15.55. На тушение привлекались три единицы техники и девять человек личного состава.