Добавить комментарий (1)

27 июля в 2.29 в Татарске произошел пожар в частном доме по ул. Пушкина. В результате пожара огнем повреждены веранда и частично крыша над квартирой квартиры №1, стена на кухне. Квартира №2 огнем не повреждена. До прибытия пожарной охраны соседями из квартиры №1 была эвакуирована хозяйка. Ликвидация пожара в 4.00. На тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. Тушение осуществлялось по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 200 м.



