Торжественная церемония награждения финалистов конкурса народного признания среди пациентов «Спасибо, Доктор!» прошла в Правительстве Новосибирской области 27 июля. Награды победителям вручил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«От имени Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поздравляю всех участников и финалистов конкурса «Спасибо, Доктор!». Главная особенность конкурса в том, что победителей определяют именно пациенты – в благодарность за ваши человеческие качества, профессионализм и любовь к своему делу. Спасибо за спасенные вами жизни и сохраненное здоровье, за вашу работу, которую вы делаете в это непростое время», – обратился к участникам церемонии Константин Хальзов.

Победителями конкурса народного признания среди пациентов «Спасибо, Доктор!» стали:

Алексей Мельник, врач-пульмонолог ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»;

Олег Мельников, врач-оториноларинголог СОМЦ ФМБА;

Павел Кожевников, детский хирург-уролог ГБУЗ НСО «ГНОКБ»;

Елена Либрихт, врач-педиатр ГБУЗ НСО «ГКП № 7»;

Артем Ваштаев, врач – хирург ГБУЗ НСО «ЦКБ»;

Вячеслав Галыка, врач –невролог ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ»;

Татьяна Степанова, врач-хирург детский ГБУЗ НСО «ГП №29»;

Олег Бутаков, врач-инфекционист ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ»;

Александр Рушкин, врач-стоматолог детский ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ»;

Рустам Мирсадиков, врач-хирург ГАУЗ НСО «ГКП №1».

Всего в конкурсе 2020 года было зарегистрировано 812 заявок от пациентов, что подтверждает актуальность конкурса и заинтересованность пациентов в поощрении врачей, оказавших им неоценимую помощь. Народное голосование проводится в онлайн режиме на официальном сайте общественной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей». В голосовании в 2020 году приняли участие 16 тысяч человек.

В церемонии приняли участие представители Правительства Новосибирской области, Новосибирской региональной общественной организации поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф», общественной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, медицинские работники.

Для справки

Конкурс проходил в рамках реализации проекта «В единстве – сила!» при поддержке Фонда президентских грантов. Цель конкурса – определить лучших врачей Новосибирской области и г. Новосибирска – по мнению пациентов. Победителями объявляют 10 врачей, набравших максимальное количество баллов в результате народного голосования.