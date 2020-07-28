- Татарская центральная районная больница получила новую машину скорой помощи. Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив передали руководителям медицинских учреждений ключи от 19 автомобилей.- В муниципальных учреждениях района продолжаются работы по капитальному ремонту. Большое внимание в этом процессе уделяется образовательным и культурным организациям. Очередные работы завершились в Дмитриевском сельсовете.- В рамках национального проекта «Демография» - «Старшее поколение» Центр занятости населения продолжает заниматься организацией и профессиональной переподготовкой лиц пенсионного и предпенсионного возраста. На этот раз обучение прошли работники сферы культуры.- Не за горами празднование 95-летия со дня образования Татарского района. О том, как будут проходить народные гулянья в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, пока не известно. Однако подготовка к празднованию активно ведётся. В связи с этим в зале заседаний администрации города Татарска состоялось совещание по проведению мероприятий посвященных юбилейной дате.- Также к празднованию юбилея района приурочен ряд мероприятий творческой направленности. Одним из них стал литературно-музыкальный конкурс «Край кудрявых берёз». Его итоги были подведены в малом зале дома культуры «Родина». Инициатором проведения конкурса выступил клуб «Седьмое небо».- Литературно – музыкальный клуб «Седьмое небо» готовится к своему юбилею. Уже двадцать лет поэты и прозаики проводят встречи, выпускают книги и принимают в свои ряды новых творцов. В честь юбилея будет презентован новый уникальный сборник.