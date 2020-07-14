- В Татарском районе поддержали социально – значимые проекты. Конкурсный совет объявил результаты отбора общественных стартапов «Старт - новым инициативам!». На конкурс было подано 55 заявок и 427 писем поддержки от инициативных граждан.- В Татарском районе стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Уже прошли экзамены по литературе, географии, информатике, и русскому языку. Экзамены проводятся с соблюдением всех мер безопасности.- Новосибирск получил почётное звание «Город трудовой доблести». Инициативу поддержали почти 600 тысяч жителей Новосибирской области, в том числе и жители нашего района.- 5 июля историко-краеведческий музей города Татарска отметил свой юбилей. Ему исполнилось тридцать пять лет. Празднование этой круглой даты планировалось провести в торжественной обстановке, однако эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Наша съёмочная группа встретилась с сотрудниками музея и окунулась в его историю, а также поговорила о том, как работает учреждение в настоящее время.- Работники дома культуры «Родина» поздравили жителей Татарского района с днём семьи любви и верности музыкальными номерами. Онлайн – поздравление, подготовленное совместно с нашей студией можно было увидеть уже 8 июля.- Очень хорошая традиция с недавних пор существует в нашем районе. Каждый год в День семьи, любви и верности чествуют супружеские пары, чей жизненный семейный путь составляет 50 лет. В преддверии праздника наша съёмочная группа пообщалась «золотыми юбилярами».