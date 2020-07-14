Добавить комментарий (5)

9 июля в 22.35 в дежурную часть МО МВД России «Татарский» поступило сообщение о том, что по улице Клубной г. Татарска движется автомобиль «Тойота Карина» водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения и создает угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.



По указанному адресу незамедлительно прибыли два экипажа полиции. На неоднократные законные требования полицейских об обстановке водитель не реагировал. На привокзальной площади г. Татарска с целью блокирования автомобиль был взят в кольцо, где он столкнулся с автомобилем «Тойота Виста», а затем заехал на пешеходную зону и совершил наезд на витрину здания.



Водитель и пассажир отказались выполнить законные требования сотрудников выйти из транспортного средства, вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью. Данные граждане в соответствии со ст. 20 ФЗ «О полиции» были предупреждены о применении в отношении них физической силы, после чего были задержаны и доставлены для разбирательства в отдел внутренних дел. Ими оказались местные жители, 1988 и 1986 годов рождения.



В отношении водителя и пассажира составлены административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции), которые направлены в суд для принятия решения. Также в отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Мировым судьей вынесено постановление о лишении его права управления транспортными средствами на 1,5 года и о наложении штрафа в размере 30 000 рублей.