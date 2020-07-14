Добавить комментарий (5)

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9 июля в 22.35 в дежурную часть МО МВД России «Татарский» поступило сообщение о том, что по улице Клубной г. Татарска движется автомобиль «Тойота Карина» водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения и создает угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.
По указанному адресу незамедлительно прибыли два экипажа полиции. На неоднократные законные требования полицейских об обстановке водитель не реагировал. На привокзальной площади г. Татарска с целью блокирования автомобиль был взят в кольцо, где он столкнулся с автомобилем «Тойота Виста», а затем заехал на пешеходную зону и совершил наезд на витрину здания.
Водитель и пассажир отказались выполнить законные требования сотрудников выйти из транспортного средства, вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью. Данные граждане в соответствии со ст. 20 ФЗ «О полиции» были предупреждены о применении в отношении них физической силы, после чего были задержаны и доставлены для разбирательства в отдел внутренних дел. Ими оказались местные жители, 1988 и 1986 годов рождения.
В отношении водителя и пассажира составлены административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции), которые направлены в суд для принятия решения. Также в отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии  опьянения). Мировым судьей вынесено постановление о лишении его права управления транспортными средствами на 1,5 года и о наложении штрафа в размере 30 000 рублей.

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Источник: МВД  

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14 Июля | 05:43 (ссылка #1688331)
А где видео с задержания, самое интересное? Одного ногами на земле запинывают, другого с вертушки бьют....
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14 Июля | 11:40 (ссылка #1688332)
Оу, там правда такое было?
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14 Июля | 12:44 (ссылка #1688333)
на ютубе есть видео, называется вроде как "работа татарской полиции"
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14 Июля | 12:44 (ссылка #1688334)
Да да я тоже это видела,вообще жесть😨
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14 Июля | 19:30 (ссылка #1688335)
А я посмотрела бы на вас, господа защитники, когда эти ублюдки бы наехали на ваших родных и близких... вот тогда бы высказали свое мнение
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