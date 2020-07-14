Прокуратура Чановского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя потребительского кооператива.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Новосибирской области.

По версии следователей полиции, руководитель кооператива в целях незаконного получения субсидии в рамках государственной программы Новосибирской области представил в региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды подложные документы о приобретении для товарного рыбоводства рыбопосадочного материала, который фактически не приобретался.

В результате таких действий он незаконно получил в качестве субсидии более 11,3 млн руб.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.