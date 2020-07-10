Татарской межрайонной прокуратурой принимаются меры, направленные на защиту прав граждан, в связи с распространением на территории Татарского района новой коронавирусной инфекции.

Проверкой требований санитарно-эпидемиологического законодательства установлено, что 10 в организациях, работавших в период майских праздников и нерабочих дней, использовались дезинфицирующие средства при отсутствии инструкции, хранение осуществлялось не в таре производителя, не применялись дезинфицирующие средства, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Руководителям 10 организаций 13 мая были внесены представления об устранении нарушений, в отношении восьми индивидуальных предпринимателей и двух директоров магазинов возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 5 тыс. руб.

Проверкой соблюдения индивидуальными предпринимателями С.А. Пружиной и А.В. Лопатиным, осуществляющими перевозки граждан по маршрутам регулярного сообщения в г. Татарске, выявлены нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности, выраженные в отсутствии у водителей маршрутных транспортных средств запаса одноразовых масок на день, дезинфицирующих средств и антисептиков, выявлены нарушения при проведении дезинфекции транспортных средств.

В отношении индивидуальных предпринимателей межрайонным прокурором 14 мая возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ, предпринимателям внесены представления об устранении нарушений. Представления рассмотрены, нарушения устранены. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях предпринимателям назначены предупреждения.

Кроме этого, по обращению гражданина в продовольственных магазинах с. Северотатарское проведена проверка, в ходе которой выявлено, что в двух продовольственных магазинах не применяются дезинфицирующие средства, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями.

По результатам проверки предпринимателям внесено два представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены, нарушения устранены. Кроме того, в отношении виновных лиц возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Акты реагирования рассмотрены, нарушения устранены, виновным лицам назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 1 тыс. руб.

И.о. межрайонного прокурора в период 23-25 июня председателю СПК «Колос»-колхоз и 17 индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу продовольственных товаров и работающим в период самоизоляции, внесено 18 представлений по факту отсутствия дезинфицирующих средств, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, нарушения устранены в полном объеме, виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 9 тыс. руб.

Соблюдение законодательства на территории Татарского района находится на контроле межрайонного прокурора.

Н.А. Ушакова, помощник межрайонного прокурора