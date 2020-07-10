Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области обращаются к жителям региона с просьбой о помощи в установлении местонахождения жителей с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области Маслакова Егора Евгеньевича, 17.11.2002 года рождения, и Клыкова Сергея Петровича, 13.10.2001 года рождения.





По факту их безвестного исчезновения Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По данным следствия, 9 июля 2020 года в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении подростков, которые днем 8 июля 2020 года ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. На правом берегу реки Тара в селе Кыштовка были обнаружены их личные вещи, телефоны, мопед. В рамках проведения проверки следователями и следователями-криминалистами СКР произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, которые поясняют, что видели двух молодых людей, плавающих на старом бревне.

В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия в пойме реки Тара, вниз по течению от места обнаружения личных вещей пропавших, с использованием плавательных средств и специальных приспособлений, с привлечением волонтеров, сотрудников полиции, МЧС, администрации, населения с. Кыштовка, также перегорожено неводом русло реки Тара.

Проверочные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших, продолжаются.

Ход проверки сообщения о безвестном исчезновении подростков находится на контроле следственного управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Маслакова Егора и Клыкова Сергея, просьба сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).