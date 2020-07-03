Уважаемые земляки, жители Татарского района!

1 июля завершилось голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию нашей страны. Более 18,5 тысяч человек приняли в Татарском районе участие в общероссийском голосовании. Этот день уже вошел в историю России и знаменует новый этап ее развития. По данным территориальной избирательной комиссии Татарского района явка составила 64,7 %, «за» – 72 % ;«против» - 26,77%; «недействительны» – 214 шт. Благодарим всех жителей Татарского района, которые высказали свое мнение по поводу поправок и пришли на участки для голосования. Особую благодарность выражаем главам муниципальных образований, руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, членам участковых избирательных комиссий за оказанную помощь и поддержку в организации и проведении данного голосования. Спасибо всем, кто не остался в стороне от будущего России, а значит и Татарского района!

Ю.М.Вязов, глава Татарского района

А.И.Шмаков, председатель Совета депутатов Татарского района