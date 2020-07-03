Общероссийская «Ассамблея женщин – руководителей» ежегодно проводит для руководителей предприятий малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности, отраслей науки, образования, здравоохранения, культуры, руководителей исполнительных органов власти, общественных организаций такие всероссийские конкурсы, как: «VIP-персона российского бизнеса», «Заслуженный директор Российской Федерации», «Предприятие-лидер. ХХI век», «Лучший руководитель года», «Женщина – лидер. ХХI век», «Молодой директор России».

Все конкурсы проходят под патронатом Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

С положениями и условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте Общероссийской «Ассамблеи женщин – руководителей» https://awdrussia.ru.

Центр занятости населения г.Татарска просит руководителей предприятий малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности, отраслей науки, образования, здравоохранения, культуры, руководителей исполнительных органов власти, общественных организаций, желающих принять участие в данных конкурсах позвонить по телефону: 8 (383-64) 21-999 до 8 июля 2020 г.