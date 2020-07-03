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03.07.2020 | 06:38
Информатор
148
В ООО "Константиновское" требуются: механизаторы на К-700, бульдозерист, электромонтер, рабочие строительных специальностей. Зарплата достойная, своевременно. Тел: 8-913-600-1854, 8-904-071-2800.
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