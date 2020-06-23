По данным оперативного штаба на утро 23 июня в Нвосибирской области зарегистрировано 5 248 случаев инфицирования СOVID-19 (+106 за последние сутки), включая 339 детей. 2 893 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+103 за сутки).

Скончались еще четыре пациента – мужчины в возрасте 32 года и 70 лет. И женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек.

В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 246.

В больницы районов области госпитализировано 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 178 815 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 723 жителя региона, 24 013 человек сняты с наблюдения.

В Татарском районе на 23 июня за сутки было выявлено 9 больных коронавирусом. Количество выздоровевших за все время составило 10 человек. На лечении находятся 15 больных.



