Компания "Омск-пригород" запустила специальную акцию для любителей велоспорта "Купи билет – провези велосипед".

В период с 17 июня по 15 июля перевозчик предлагает своим пассажирам воспользоваться услугой бесплатного провоза велосипедов. Так, с 17 по 30 июня данный сервис будет доступен пассажирам Называевского и Иртышского направлений, а с 1 по 15 июля – пассажирам Исилькульского и Татарского направлений.

В обычное время стоимость провоза данного вида транспорта в пригородных электропоездах составляет 30 рублей на расстояние до 100 км, и – 50 рублей на расстояние свыше 100 км.

Для провоза велосипедов в вагонах омских электропоездов, отмеченных стикерами "Велопарковка", оборудованы специальные крепления.

Добавим, что пригородный железнодорожный транспорт является местом массового пребывания людей. В соответствии с решением областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при пользовании пригородным железнодорожным транспортом пассажиры обязаны соблюдать масочный режим.