





21 июня около 04.00 17-летний подросток следовал на мотоцикле ИЖ "Юпитер-5" по автодороге Старые Карачи - Осинцево-Тайлаково и на 5-км не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадал сам водитель и его 17-летний пассажир.



20 июня в 01.10 водитель 1981 года рождения на автомобиле Ваз 21140, двигался со стороны села Щербаки в сторону села Усть-Тарка и на 3-км не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. В результате ДТП пострадала пассажирка – женщина 1989 года рождения.