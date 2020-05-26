25 мая в 17.50 водитель 6.05.1982 г.р., трезв, управляя автомобилем Фредлайнер с полуприцепом «цистерна» не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем Рено Логан, под управлением водителя-женщины 20.10.1970 г.р., трезва.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Фредлайнер, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Также пострадала водитель автомобиля Рено Логан, которая была госпитализирована.



















