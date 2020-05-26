Неправильное устройство печи стало причиной возгорания в бане в с. Орловка Татарского района. Пожар произошел 23 мая в 17.14. Благодаря оперативным действиям местной добровольной пожарной команды удалось быстро ликвидировать возгорание и минимизировать последствия пожара. Так, добровольцам хватило восьми минут, чтобы потушить открытое горение. Чуть более чем через полчаса волонтеры объявили о полной ликвидации пожара, в результате которого повреждено потолочное перекрытие на площади 3 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 17.55. На тушение привлекались три единицы техники и семь человек личного состава.

24 мая в 20.08 в п. Новояркуль Чановского района по ул. Садовая загорелась баня. В результате пожара огнем повреждена кровля. Пожар был потушен в 20.26. На тушение привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.