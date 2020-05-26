На 26 мая на территории Татарского района зарегистрировано 6 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением на дому находится 38 человек.

Напоминаем о необходимости соблюдения мер профилактики: избегать посещения эпидемически неблагополучных территорий, контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, носить маску, мыть руки с мылом с обработкой кожными антисептиками, соблюдать дистанцию между собой 1,5-2 метра, при возникновении симптомов ОРВИ, пневмонии ( повышение температуры, кашель, насморк, чиханье, першение в горле, затруднение дыхания и т.д.) немедленно вызвать на дом медицинского работника.