22 мая глава Татарского района Ю.М. Вязов подписал постановление об отмене особого противопожарного режима на территории муниципальных образований района. Решение принято в связи со снижением класса пожарной опасности на территории района, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Главам муниципальных образований рекомендовано отменить особый противопожарный режим на подведомственных территориях. Особый противопожарный режим действовал в Татарском районе с 24 апреля.