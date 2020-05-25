В Калачинском районе Омской области закрыли на карантин деревню Стародубку, среди жителей которой выявили 7 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Чтобы инфекция не распространялась за пределы населенного пункта, его полностью закрыли.

– В соответствии с Постановлением Правительства № 715, COVID включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В связи с этим, руководствуясь Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Роспотребнадзор предложил главе Калачинского района ввести карантин на территории населенного пункта, – пояснили в санитарном ведомстве.

Ограничительные мероприятия в очаге заражения действуют с 22 мая и продлятся до устранения угрозы распространения инфекции.

Как сообщает оперштаб по Омской области, на 25 мая было зарегистрировано 1044 случая заражения коронавирусом (из них 59 новых случаев: 50 в Омске, 4 в Калачинском районе, по одному в Азовском, Марьяновском, Муромцевском, Исилькульском и Называевском).

￼234 человека выздоровели (из них 6 вылечились за прошедшие сутки).

￼18 человек умерли (за прошедшие сутки количество летальных случаев не изменилось).

￼3672 человека находятся под домашним наблюдением врачей.

￼22 190 человек сняты с карантинного учета.

￼проведено 105 302 анализа на коронавирус.