Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту гибели 13-летнего подростка на одном из водоемов в Колыванском районе Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 23 мая 2020 года в дневное время компания друзей из 4 человек отправилась на рыбалку в Колыванский район Новосибирской области. После прибытия к протоке реки Чаус, расположенной вблизи деревни Большой Оеш, компания решила надуть резиновую лодку и искупаться. В ходе купания несовершеннолетний нырнул с лодки в воду, не почувствовав дна впал в панику, стал захлебываться и утонул.

В ходе проведения поисковых мероприятий тело ребенка было извлечено из водоема.

С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.