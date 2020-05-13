8 мая в 16.52 на автодороге Р254 Иртыш 1054 км – 700 метров Чановского района ,

водитель 5.08.1995 г.р., управляя автомобилем УАЗ, ехал со стороны г.Омска в сторону г.Новосибирска и совершил столкновение с транспортным средством Даф в сцепке с полуприцепом Шмитц, двигающимся во встречном направлении, под управлением водителя 5.12.1979 г.р.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Даф (госпитализирован), водитель автомобиля УАЗ скончался на месте ДТП.

Причина ДТП - выезд на полосу встречного движения.