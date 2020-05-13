Новосибирская область получит свой гимн. Соответствующий конкурс проведет региональное министерство культуры. Согласно приказу и. о. министра Юрия Зимнякова, цель создания гимна – «повышение гражданского сознания жителей Новосибирской области, формирование у них чувства патриотизма».

«Продолжительность гимна, предназначенного для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо вокального и инструментального исполнения, не должна превышать четырех минут», – отметили в ведомстве.Участники конкурса смогут подать свои варианты с 1 сентября по 15 октября 2020 года в специально созданную конкурсную комиссию под руководством Юрия Зимнякова. Всего в ее составе девять человек. Среди них, например, худрук Новосибирской государственной филармонии Владимир Калужский, директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов, директор литературного журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин. В положении о проведении конкурса указывается, что присланные произведения будут оцениваться по трем критериям: целостность музыкально-патриотического произведения; торжественный, патриотический, жизнеутверждающий характер; отражение прошлого и настоящего Новосибирской области, ее вклада в историю Российской Федерации. По каждому критерию будут выставляться баллы, сумма которых и определит победителя.