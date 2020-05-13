По данным оперативного штаба на 11 утра 13 мая в Новосибирской области за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. Коронавирусная инфекция выявлена у 74 человек.





Общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом - 1300, из них 80 детей. Выздоровели 404 человека, 16 – скончались.





В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ – 20 человек.





В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.





Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1472.





В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ – 3 человека, 2 – в Сузунскую, 2 пациента – в Карасукскую, 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ, 1 в Ордынскую и 1 – в Коченевскую ЦРБ.





Всего в регионе сделано 62 933 теста на коронавирус.





По оперативным данным на 12 мая 2020 года на территории Татарского района больных коронавирусной инфекцией нет. Под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции по месту проживания находится 14 человек, здоровы.





