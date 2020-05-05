Поздравляем победителей конкурса-розыгрыша, опубликованного в прошлом номере (помните эти загадочные буквы, разбросанные по страницам?). Умницы все, кто сумел отгадать зашифрованную строчку из стихотворения А. С. Пушкина – «Я помню чудное мгновенье». Победители были выбраны в случайном порядке с помощью приложения Рандомайзер в «ВК» среди вступивших в нашу группу, сделавших репост и отгадавших стих. В результате 100 рублей на телефон получают: Ирина Башева, Галина Примаченко, Раиса Сотникова, Андрей Языков, Арина Сырямкина, Арсений Мялик, Ольга Шелестунова. Благодарим всех читателей за участие!