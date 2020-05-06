В области в течение дня столбики термометров опустятся вниз, местами до отметок +3…+8°С, с ростом интенсивности осадков в юго-восточных районах области до сильных.

«В данных условиях на фоне усилений порывов ветра до 19-24 м/с в северных районах не исключен мокрый снег», — сообщили синоптики Новосибирского гидрометцентра.

Ближайшие дни под натиском арктических воздушных масс западные районы Сибирского федерального округа еще двое суток будут находиться во власти прохладной, местами даже морозной и дождливой погоды.

По прогнозу Центра погоды «Фобос», в мае 2020 года холоднее, чем обычно, будет на западе и юге Европейской России, севере Сибири и Дальнего Востока. А вот в Новосибирской области наступит настоящее «малиновое» лето. Такое описание предстоящей погоде синоптики дают из-за того, что окрас прогностических температурных карт будет напоминать цвет малины. Подобным оттенком обозначается превышение температурных показателей над нормой на 4-5 градусов.

В июне Западная Сибирь также будет находиться в зоне перегрева, а вот июль обещает быть прохладным. Впрочем, отрицательная аномалия будет небольшой.