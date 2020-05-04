Днем 4.05 по области ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку местами сильные дожди, по северным районам с мокрым снегом, усиление ветра по восточным районам 19-24 м/с. Похолодание. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывомкровли со зданий и сооружений (источник ЧС –комплекс неблагоприятных метеорологических явлений), как сообщается сайте Администрации Татарского района Новосибирской области.

При аварийных и чрезвычайных ситуаций сообщать по телефону: 2-16-79