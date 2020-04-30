- В Татарске приступили к работам по благоустройству улицы Ленина. В течение 2020 года планируется завершить работы сразу на нескольких объектах.
- На улицах районного центра появляются праздничные баннеры и плакаты, поздравляющие татарчан и гостей района с приближающимся Днём Победы
- Татарский район готов к одному из самых главных праздников нашей страны. Однако судьба всех мероприятий приуроченных к 9 Мая пока неизвестна. Ежегодно накануне и в День Победы проходят торжественные встречи, концерты, парад военной техники, а также акции: «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Что конкретно нас ждёт в этом году пока неизвестно, однако все желающие могут принять участие в одном интересном проекте
- Пациенты центральной районной больницы максимально переведены на медицинское обслуживание на дому. Особый контроль и наблюдение установлены за больными старше 60 лет и имеющими хронические неинфекционные заболевания
- Немноголюдной оказалась пасхальная служба, прошедшая в минувшие выходные. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы – храмы Новосибирской области оказались закрытыми для прихожан
- Ежегодно 23 апреля отмечается международный День книг и авторского права. Дата была выбрана не случайно, именно в этот день родились и ушли из жизни многие писатели, среди которых Мигель де Сервантес и Уильям Шекспир. Татарский район помимо прочих своих заслуг, известен в Новосибирской области своими литературными достижениями. На стыке тысячелетий местные поэты и прозаики организовали литературно-музыкальный клуб «Седьмое небо». В этом году ему исполняется 20 лет
- На улицах районного центра появляются праздничные баннеры и плакаты, поздравляющие татарчан и гостей района с приближающимся Днём Победы
- Татарский район готов к одному из самых главных праздников нашей страны. Однако судьба всех мероприятий приуроченных к 9 Мая пока неизвестна. Ежегодно накануне и в День Победы проходят торжественные встречи, концерты, парад военной техники, а также акции: «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Что конкретно нас ждёт в этом году пока неизвестно, однако все желающие могут принять участие в одном интересном проекте
- Пациенты центральной районной больницы максимально переведены на медицинское обслуживание на дому. Особый контроль и наблюдение установлены за больными старше 60 лет и имеющими хронические неинфекционные заболевания
- Немноголюдной оказалась пасхальная служба, прошедшая в минувшие выходные. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы – храмы Новосибирской области оказались закрытыми для прихожан
- Ежегодно 23 апреля отмечается международный День книг и авторского права. Дата была выбрана не случайно, именно в этот день родились и ушли из жизни многие писатели, среди которых Мигель де Сервантес и Уильям Шекспир. Татарский район помимо прочих своих заслуг, известен в Новосибирской области своими литературными достижениями. На стыке тысячелетий местные поэты и прозаики организовали литературно-музыкальный клуб «Седьмое небо». В этом году ему исполняется 20 лет
Источник: ОТС Татарск