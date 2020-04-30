Евгений Артюхов опроверг наличие у него COVID-19 и прокомментировал состояние своего здоровья. Глава Колыванского района обратился к местным жителям на своей официальной странице «Вконтакте». «На данный момент активно обсуждается информация, размещенная на сайте Тайга.инфо, о подтвержденном у меня диагнозе коронавирус. Полностью опровергаю данную информацию. Я и все заместители добровольно сдали тесты на коронавирус (в связи с небольшим ухудшением физического состояния), в настоящее время находимся на домашней самоизоляции, ждем результатов анализов», – сообщил Евгений Артюхов. 29.04.2020 Режим самоизоляции продлен до 11 мая в Новосибирской области По словам главы, он чувствует себя хорошо (температура 36,6). Евгений Артюхов призвал колыванцев соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, беречь себя и своих близких, подчеркнув, что «заболеть может каждый из нас!» Ранее несколько новосибирских СМИ сообщили о госпитализации главы Колыванского района. Тайга.инфо https://tayga.info/154514, ссылаясь на источники в Колыванском районе, сообщала, что Артюхов госпитализирован после того, как его первый тест на коронавирус оказался положительным. После подтверждения диагноза у главы района, определен круг контактных лиц, в котором 11 человек.