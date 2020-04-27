75
По данным оперативного штаба на 10 утра 27 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 42 пациента с коронавирусной инфекцией. 
Всего в регионе на сегодня 347 случаев заражения COVID-19, из них 17 детей. 39 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались. 
В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ – 6 человек. 
В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. 
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека – в Черепановскую ЦРБ. 1 – в Усть-Таркскую ЦРБ. 
Всего в регионе проведено 24819 тестов на коронавирусную инфекцию.
- +
Источник: Оперштаб  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться