В Татарске запрещено посещение кладбищ. Информация об этом появилась накануне родительского дня. Как говорится на сайте администрации г. Татарска, на основании Протокола заседания координационного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области от 17.04.2020г, утвержденного губернатором Новосибирской области А.А. Травниковым. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории города Татарска Новосибирской области, начиная с 17.04.2020г., свободное посещение кладбищ, расположенных на территории города Татарска Новосибирской области запрещено, за исключением случаев погребения умершего. В сельских поселениях, сообщает администрация Татарского района, не рекомендовано посещение мест захоронения.
Источник: Администрация Татарска