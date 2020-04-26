Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска сообщает о том, что ведется прямая трансляция Богослужений. Прихожане могут посмотреть дома воскресную трансляцию от 26 апреля.
Напоминаем, что в момент пандемии храму необходима финансовая поддержка, так как он оказался в тяжелом финансовом положении из за закрытия доступа прихожан и паломников во все помещения прихода в связи с карантином. Просим вас по возможности поддержать приход в этот непростой момент!
Напоминаем, что в момент пандемии храму необходима финансовая поддержка, так как он оказался в тяжелом финансовом положении из за закрытия доступа прихожан и паломников во все помещения прихода в связи с карантином. Просим вас по возможности поддержать приход в этот непростой момент!
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Источник: Покровский храм г. Татарска