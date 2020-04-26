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Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска сообщает о том, что ведется прямая трансляция Богослужений. Прихожане могут посмотреть дома воскресную трансляцию от 26 апреля.

Напоминаем, что в момент пандемии храму необходима финансовая поддержка, так как он оказался в тяжелом финансовом положении из за закрытия доступа прихожан и паломников во все помещения прихода в связи с карантином. Просим вас по возможности поддержать приход в этот непростой момент!

Банковские реквизиты:

ИНН 5414102126 КПП 541401001

Р.сч. № 40703810844250100037

СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.НОВОСИБИРСК

Кор.сч. №30101810500000000641

БИК 045004641

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