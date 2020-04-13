В связи с изменениями в законодательство, а также вопросами о соблюдении конституционных прав граждан при реализации принятых органами государственной власти Новосибирской области мер, направленных на «самоизоляцию» граждан и привлечении к административной ответственности за их нарушение, разъясняем следующее.

Статьей 74 Конституции Российской Федерации установлено, что ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей.

В соответствии с ч. 10 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при введении режима повышенной готовности решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации могут приниматься дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

• ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (п. А ч. 10 ст. 4.1);

• осуществление мер, обусловленных развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина и направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия (п. Д ч. 10 ст. 4.1).

Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п с 18.03.2020 на территории Новосибирской области введен режим повышенной готовности, Губернатором Новосибирской области в соответствии с постановлением от 31.03.2020 № 48 приняты меры, направленные на минимизацию распространения на территории Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечение безопасности и защиту жизни и здоровья людей, в том числе указано о недопустимости покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту (от места) работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, а также осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Новосибирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. (п.п. 2 п. 1 Постановления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48).

Данные меры не являются ограничением конституционных прав граждан, поскольку приняты в соответствии с федеральным законодательством и направлены на их защиту.

За нарушение требований, установленных в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, граждане могу быть привлечены к административной ответственности по:

ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанный период законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).

Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

А.Г. Иванов, межрайонный прокурор