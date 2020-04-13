Уважаемые граждане!

Руководствуясь Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 г. № 48 (в редакции постановления от 4 апреля 2020 г. № 50) «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», с 13 по 30 апреля приостановлен личный прием граждан в отделах ЗАГС Новосибирской области по приему заявлений по всем типам государственной регистрации актов гражданского состояния кроме регистрации рождения и одновременной регистрации установления отцовства и регистрации смерти.

Госрегистрация заключения брака и госрегистрация расторжения брака по совместному заявлению супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, назначенная в дни с 13 апреля по 30 апреля будет производиться в отделах ЗАГС в назначенные дни, только в присутствии лиц, вступающих в брак или расторгающих брак. Лица желающие перенести госрегистрацию заключения брака с апреля текущего года на более поздний период, могут обратиться в орган ЗАГС, куда было подано заявление о заключении брака.

Отделы ЗАГС районов Новосибирской области, городов Бердск и Обь осуществляют прием граждан по государственной регистрации рождения и одновременной регистрации установления отцовства и смерти - 15, 22, 29 апреля с 9.00 до 17.00.

Подать заявления в орган ЗАГС об оказании государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния на последующий период можно в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Получить консультацию по вопросам регистрации актов гражданского состояния можно, обратившись по телефону 214 95 в отдел ЗАГС или в управление по делам ЗАГС Новосибирской области ЗАГС: 8 (383) 238-75-68; 223-43-18, а также направив электронное обращение на сайт управления или на адрес электронной почты: [email protected]