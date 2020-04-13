В январе 2020 г. администрация Дмитриевского сельсовета принимала участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах. Проект «Благоустройство памятника погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны в селе Дмитриевка» прошёл конкурсный отбор.
Общая сметная стоимость проекта составляет 553938,00 рублей.
В процессе проведения работ по благоустройству памятника планируется провести следующее:
- устройство покрытия дорожек и площадок из тротуарной плитки;
Уровень софинансирования проекта составляет:
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области – 418300,00 руб.
Объём средств из бюджета Дмитриевского сельсовета – 83808,00 руб.
Собственные средства жителей поселения – 41 830,00 руб.
Средства организаций и других внебюджетных источников
(СПК колхоз «Дмитриевский») – 10 000,00 руб.
Администрация Дмитриевского сельсовета обращается с просьбой к жителям с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Безбожник, д.2-Степановка принять участие в софинансировании проекта «Благоустройство памятника погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны в селе Дмитриевка» (не менее 200 рублей с одного домовладения).
Реквизиты для зачисления денежных средств:
УФК по Новосибирской области (администрация Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области)
КБК 001 207 05 03010 0000 150
ИНН 5437101009
КПП 545301001
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск