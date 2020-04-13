В январе 2020 г. администрация Дмитриевского сельсовета принимала участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах. Проект «Благоустройство памятника погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны в селе Дмитриевка» прошёл конкурсный отбор.

Общая сметная стоимость проекта составляет 553938,00 рублей.

В процессе проведения работ по благоустройству памятника планируется провести следующее:

- устройство покрытия дорожек и площадок из тротуарной плитки;

- изготовление клумб и установка скамеек.

Уровень софинансирования проекта составляет:

Субсидия из областного бюджета Новосибирской области – 418300,00 руб.

Объём средств из бюджета Дмитриевского сельсовета – 83808,00 руб.

Собственные средства жителей поселения – 41 830,00 руб.

Средства организаций и других внебюджетных источников

(СПК колхоз «Дмитриевский») – 10 000,00 руб.

Администрация Дмитриевского сельсовета обращается с просьбой к жителям с. Дмитриевка, д. Евгеньевка, д. Безбожник, д.2-Степановка принять участие в софинансировании проекта «Благоустройство памятника погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны в селе Дмитриевка» (не менее 200 рублей с одного домовладения).

Реквизиты для зачисления денежных средств:

УФК по Новосибирской области (администрация Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области)

Лицевой счёт 04513018240

Расчётный счёт 40101810900000010001

КБК 001 207 05 03010 0000 150

ИНН 5437101009

КПП 545301001

ОКТМО 50650402

Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск

БИК 045004001