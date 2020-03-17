В ночь с 22 на 23 февраля в деревне Орловка с территории строительной площадки водозаборной станции был угнан автомобиль «Тойота», принадлежащий организации. Заявление в полицию о данном преступлении поступило от сотрудника компании, которой принадлежал автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения полиции Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» были задержаны ранее не судимые жители Омской области в возрасте 22 и 25 лет. Угнанный автомобиль был найден в канаве недалеко от деревни Орловка.

В ходе выяснения обстоятельств совершенного преступления полицейские установили, что подозреваемые являются работниками водозоборной станции. После распития спиртных напитков они решили доехать до дискотеки. С этой целью злоумышленники угнали машину, однако по причине алкогольного опьянения не справились с управлением и съехали в канаву. Бросив транспортное средство, мужчины пошли пешком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.