583 жителя Новосибирск ой области, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции. Напомним, это люди, у которых нет признаков ОРВИ!

В инфекционную больницу госпитализировано 18 человек с признаками ОРВИ, вернувшихся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией. У 7 человек тесты отрицательные. 11 человек поступили накануне, они ждут результаты анализов.

Детей с признаками ОРВИ, побывавших недавно в странах, где распространен коронавирус, нет.