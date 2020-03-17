Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о противодействии завозу и распространению коронавируса
Тема борьбы с коронавирусом стала главной на традиционном оперативном совещании Губернатора с членами Правительства Новосибирской области, руководителями областных исполнительных органов государственной власти, главами муниципальных образований региона.
Андрей Травников 16.03.2020 г. подписал распоряжение № 44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области.
Министерству образования Новосибирской области поручено провести оценку тех учреждений среднего и высшего образования, которые смогут перейти на дистанционное обучение. Целесообразным назвал Губернатор разрешение на свободное посещение школ учащимися – по усмотрению родителей.
«Меры борьбы – не создавать дополнительных рисков, по возможности – не проводить мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, включая командировки, а также соблюдать элементарные правила гигиены и предосторожности. Начинать надо с себя. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Если вы почувствовали какое-то недомогание – не стоит ходить на работу, лучше обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование», – подчеркнул Андрей Травников.
Согласно распоряжению Губернатора, гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, рекомендовано передавать сведения о месте и датах их пребывания и возвращения на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, через единый номер 112; при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому; обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Новосибирскую область (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест).
Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работниками на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; не командировать сотрудников в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.
Министерству здравоохранения Новосибирской области поручено: обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу; принять меры по своевременному выявлению больных с симптомами респираторной инфекции.
Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области во взаимодействии с муниципальными районами и городскими округами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рекомендовано принять меры по ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий; усилению контроля за санитарно-гигиеническим состоянием используемых помещений, проведению ежедневной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств; поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (масок); ежедневному измерению температуры тела работниками, отстранению от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, своевременной изоляции лиц, имеющих признаки инфекции.
Заместителю Губернатора Новосибирской области Сергею Сёмке поручено провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и в случае необходимости – выделить средства из резервного фонда для приобретения дополнительного оборудования, привлечения дополнительных специалистов для обеспечения мониторинга по прибытию граждан России из-за рубежа на территорию Новосибирской области – в аэропорту «Толмачёво» и на границе с Казахстаном.
О мерах по недопущению распространения заболевания доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов – руководитель оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. По распоряжению штаба, работающего в круглосуточном режиме, сегодня усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Толмачёво», а также на границе с Республикой Казахстан.
На территории Новосибирской области на 15.03.2020 г. случаи заболевания, вызванные новым коронавирусом, не зарегистрированы. Проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии.
С 05.02.2020 г. прекращены регулярные и чартерные рейсы из Китая, с 11.03.2020 г. из Южной Кореи в аэропорт «Толмачёво» (граждане прибывают в Россию через московский аэропорт «Шереметьево»).
В соответствии с поручением оперативного штаба РФ Управлением организован санитарно-карантинный контроль в отношении лиц, прибывающих через пункты пропуска с Казахстаном (с. Павловка Карасукского района, железнодорожная станция Карасук). Всего с 08.03.2020 г. досмотрено 1166 транспортных средств, 4659 человек. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.
Согласно докладу министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в связи с регистрацией 2-х случаев коронавирусной инфекции в Кемеровской области 14.03.2020 г. немедленно начаты мероприятия в отношении контактных лиц, прибывших с заболевшими на рейсе №1462 07.03.2020 г. Москва-Новосибирск. Установлены сведения в отношении 56 граждан, жителей г. Новосибирска. Медицинским организациям выданы предписания об организации медицинского наблюдения (до 20.03.2020 г.) и лабораторного обследования контактных лиц (срок 16.03.2020 г.).
Всего на 16 марта под медицинским наблюдением находится 543 человека, из них 508 – граждане РФ; 28 граждан КНР, 3 гражданина Италии и 4 гражданина ФРГ.
Министерству образования Новосибирской области поручено провести оценку тех учреждений среднего и высшего образования, которые смогут перейти на дистанционное обучение. Целесообразным назвал Губернатор разрешение на свободное посещение школ учащимися – по усмотрению родителей.
«Меры борьбы – не создавать дополнительных рисков, по возможности – не проводить мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, включая командировки, а также соблюдать элементарные правила гигиены и предосторожности. Начинать надо с себя. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Если вы почувствовали какое-то недомогание – не стоит ходить на работу, лучше обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование», – подчеркнул Андрей Травников.
Согласно распоряжению Губернатора, гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, рекомендовано передавать сведения о месте и датах их пребывания и возвращения на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, через единый номер 112; при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому; обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Новосибирскую область (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест).
Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работниками на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; не командировать сотрудников в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.
Министерству здравоохранения Новосибирской области поручено: обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу; принять меры по своевременному выявлению больных с симптомами респираторной инфекции.
Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области во взаимодействии с муниципальными районами и городскими округами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рекомендовано принять меры по ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий; усилению контроля за санитарно-гигиеническим состоянием используемых помещений, проведению ежедневной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств; поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (масок); ежедневному измерению температуры тела работниками, отстранению от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, своевременной изоляции лиц, имеющих признаки инфекции.
Заместителю Губернатора Новосибирской области Сергею Сёмке поручено провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и в случае необходимости – выделить средства из резервного фонда для приобретения дополнительного оборудования, привлечения дополнительных специалистов для обеспечения мониторинга по прибытию граждан России из-за рубежа на территорию Новосибирской области – в аэропорту «Толмачёво» и на границе с Казахстаном.
О мерах по недопущению распространения заболевания доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов – руководитель оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. По распоряжению штаба, работающего в круглосуточном режиме, сегодня усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Толмачёво», а также на границе с Республикой Казахстан.
На территории Новосибирской области на 15.03.2020 г. случаи заболевания, вызванные новым коронавирусом, не зарегистрированы. Проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии.
С 05.02.2020 г. прекращены регулярные и чартерные рейсы из Китая, с 11.03.2020 г. из Южной Кореи в аэропорт «Толмачёво» (граждане прибывают в Россию через московский аэропорт «Шереметьево»).
В соответствии с поручением оперативного штаба РФ Управлением организован санитарно-карантинный контроль в отношении лиц, прибывающих через пункты пропуска с Казахстаном (с. Павловка Карасукского района, железнодорожная станция Карасук). Всего с 08.03.2020 г. досмотрено 1166 транспортных средств, 4659 человек. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.
Согласно докладу министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в связи с регистрацией 2-х случаев коронавирусной инфекции в Кемеровской области 14.03.2020 г. немедленно начаты мероприятия в отношении контактных лиц, прибывших с заболевшими на рейсе №1462 07.03.2020 г. Москва-Новосибирск. Установлены сведения в отношении 56 граждан, жителей г. Новосибирска. Медицинским организациям выданы предписания об организации медицинского наблюдения (до 20.03.2020 г.) и лабораторного обследования контактных лиц (срок 16.03.2020 г.).
Всего на 16 марта под медицинским наблюдением находится 543 человека, из них 508 – граждане РФ; 28 граждан КНР, 3 гражданина Италии и 4 гражданина ФРГ.
Источник: Правительство НСО