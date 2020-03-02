29 февраля в Чанах состоялся матч группового этапа Чемпионата Новосибирской области по хоккею между командами Чановского и Татарского районов. Хозяева площадки одержали победу со счётом 16:4, обеспечив себе выход в финальный этап чемпионата. 14 марта чановцы сыграют заключительный матч группового этапа с командой Усть-Тарского района. Матч пройдет в Усть-Тарке. В январе чановцы уже встречались с "Сибирскими волками" и победили со счетом 5:3.

В составе команды Чановского района играют: Алексей, Никита и Валерий Крапп, Дмитрий Данченко, Антон и Владимир Шинко, Жаслан Жуманов, Сергей Базанов, Дмитрий Буреев, Александр Федоров.

«Сибирские волки» 1 марта на домашнем льду обыграли гостей из Усть-Тарки со счетом 12:7.

ХК "Колос" из Довольного 15 февраля обыграл команду Чановского района 7:4 и занял 1-е место в группе.