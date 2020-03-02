29 февраля в полицию поступило заявление от жителя села Новосилиш Усть-Таркского района о том, что из его дома на улице Зеленая неизвестными были похищены деньги в сумме более 36 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых, в том числе за кражу, жителей поселка Озерный в возрасте 25 лет и 31 года. Злоумышленники проникли в дом путем срыва навесного замка, пока хозяев не было на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантам предъявлено обвинение. Проводится расследование.