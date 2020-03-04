4 марта на 33-й сессии Совета депутатов города Татарска был избран глава города.

В работе сессии приняли участие депутаты, и.о. главы города М.В. Фотьев, глава Татарского района Ю.М. Вязов, председатель Совета депутатов района А.И. Шмаков, межрайонный прокурор А.Г. Иванов, начальник Межмуниципального отдела МВД С.В. Ивановский и другие.

Ранее в этот день состоялся конкурс, об итогах которого доложил председатель конкурсной комиссии – первый заместитель главы Татарского района В.В. Носков. В конкурсе на должность мэра приняли участие: Николай Геннадьевич Авдеев – глава Казачемысского сельсовета и Алексей Васильевич Сиволапенко – директор школы №10 г. Татарска. По результатам конкурса, который включил тестирование на знание законодательства и собеседование, оба конкурсанта стали кандидатами. Свои программные тезисы они озвучили в докладах перед депутатами. До голосования своим мнением по поводу выборов главы с коллегами поделились депутаты М.Т. Ведзижев и О.В. Науменко. По итогам тайного голосования 14 депутатов поддержали А.В. Сиволапенко, два депутата – Н.Г. Авдеева, еще два бюллетеня были признаны недействительными. С избранием на должность главы города Татарска А.В. Сиволапенко поздравил председатель Совета депутатов города С.С. Серов, глава района Ю.М. Вязов. Алексей Васильевич поблагодарил депутатов за доверие и сказал, что работы по осуществлению планов развития города, улучшению жизни горожан предстоит много.

На сессии, кроме избрания главы, был рассмотрен еще ряд рабочих вопросов.