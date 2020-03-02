22 февраля в 22.00 в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» поступило сообщение от 38-летнего местного жителя с сообщением о том, что его автомобиль «Лада Приора», припаркованный у дома в Пожарном переулке, угнал неизвестный. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 27-летнего местного жителя, который нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Угнанный автомобиль найден и возвращен законному владельцу, сообщает МВД.