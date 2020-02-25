23 февраля 2020 г. в 18 час. 12 мин. диспетчеру Чановской пожарно -спасательной части №73 поступило сообщение о пожаре в д. Белехта. По приезду на место вызова было установлено, что пожар произошел в квартире 4-х квартирного жилого дома. К моменту прибытия пожарных подразделений в квартире происходило интенсивное горение. Пожар был обнаружен после того, как дым из квартиры №2 начал проникать в соседскую квартиру, после чего хозяйка сообщила жителям села и вызвали пожарных. В результате пожара огнем повреждена квартира и веранда . В ходе тушения пожара работниками пожарной охраны в комнате был обнаружен погибший мужчина 1967 г.р. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.



Фото с места пожара