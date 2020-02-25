В январе 2020 года администрация Казаткульского сельсовета принимала участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах. Наш проект «Благоустройство территории кладбища села Казаткуль Татарского района Новосибирской области» прошёл конкурсный отбор.

Общая сметная стоимость проекта составляет 1 млн 618 тыс. 820,40 рублей.

В процессе проведения работ по содержанию мест захоронения в с. Казаткуль планируется провести следующее:

- устройство двух железобетонных площадок и установка трех металлических контейнеров для мусора с разных сторон;

- металлическое ограждение территории кладбища протяжённостью 529 м/п.

Уровень софинансирования проекта составляет:

Субсидия из областного бюджета Новосибирской области – 1 млн 221 тыс. руб.

Объём средств из бюджета муниципального района – 244 тыс. 720,40 руб.

Собственные средства жителей поселения – 122 тыс. 100 руб.

Средства организаций и других внебюджетных источников

( ОАО «Гигант», индивидуальные предприниматели) – 31 тыс. руб.

Администрация Казаткульского сельсовета обращается с просьбой к жителям с. Казаткуль, гражданам, родившимся, проживающим и проживавшим на территории Казаткульского сельсовета, принять участие в софинансировании проекта «Благоустройство территории кладбища села Казаткуль Татарского района Новосибирской области» (не менее 800 рублей с одного домовладения).

Реквизиты для зачисления денежных средств:

УФК по Новосибирской области (администрация Казаткульского сельсовета Татарского района Новосибирской области)

Лицевой счёт 04513033270

Расчётный счёт 40101810900000010001

КБК 003 207 05 03010 0000 150

ИНН 5437101560

ОКТМО 50650404