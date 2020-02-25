Игрока команды ХК "Юность" Дарью Горбунову пригласили на сборы в профессиональный клуб Женской хоккейной лиги "Агидель".
"Сборы будут проходить в начале апреля, ориентировочно с 5 числа в городе Уфа республики Башкортостан. Напоминаем, Дарья, в прошлом, играла за ЖХК "Пантеры". Так как, в основном, сборы зачастую проходят за собственный счёт, мы открываем сбор средств. Одной семье сумму не потянуть. Из девушек команды "Пантеры" ни одной не удалось попробовать себя в профессиональном хоккее. Это реальная возможность расти выше. Давайте все вместе поможем игроку нашей команды использовать свой шанс", - говорится в сообщении на страничке ХК "Юность" "Вконтакте"
Сбор средств:
8-999-462-33-82
Сбербанк:4276 4413 2308 4223
ВТБ24: 2200 2409 5269 0960
Горбатенко А.А.
Обе карты привязаны к мобильному телефону.
Источник: ХК "Юность"