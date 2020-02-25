5 февраля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» у скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» стартовала патриотическая акция «Эстафета Победы», посвященная 75-летию Победы. Акция пройдет по территории девяти государств СНГ и завершится 28 мая в Москве у кремлевской стены в Мемориальном комплексе «Могила неизвестного солдата». Вторая эстафетная группа стартовала из Мурманска. 28 февраля символ акции - Кубок Победы - миниатюрный пограничный столб, заключенный в стеклянную колбу и увенчанный георгиевской лентой и орденом Отечественной войны прибудет в Татарский район. В 12.00 на мемориальном комплексе Татарска произойдет торжественная передача Кубка Победы сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области сотрудникам ФСБ по Омской области. В 13.00 в РДК «Родина» состоится праздничный концерт, посвященный 75-ой годовщине Победы с участием вокальной группы «Рубеж-55» пограничного управления ФСБ по Омской области и ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю.