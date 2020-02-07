Днем 6 февраля в деревне Кабаклы Чановского района
был совершен разбой. Местный житель, ранее не судимый 54-летний мужчина,
угрожая продавщице магазина пистолетом, завладел пачкой пельменей и двумя
флаконами женских духов. Сообщение о преступлении поступило в полицию.
Подозреваемый в совершении нападения был задержан
сотрудниками полиции по месту жительства, в ходе обыска полицейские изъяли у
него часть похищенного. Как пояснил мужчина, половину пачки пельменей он
употребил в пищу, а флакон духов выпил.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Разбой». Согласно показаниям фигуранта, при нападении он
использовал игрушечный пистолет, который выбросил в снег по дороге домой.
Еще один грабитель с игрушечным пистолетом был задержан в Новосибирске.
В ночь на 6 февраля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на продавца коммерческого киоска, расположенного у дома №8 по улице Зорге. Мужчина, угрожая пистолетом 30-летней продавщице, завладел денежными средствам в сумме 2 тысячи рублей, после чего скрылся с места преступления. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в разбое – им оказался 39-летний житель Кировского района, ранее судимый за убийство и кражу и состоящий под административным надзором за отделом полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по город
у Новосибирск
у. Мужчина был задержан сотрудниками полиции по месту жительства. При обыске в его квартире изъяты куртка, в которой он находился в момент совершения преступления, а также пистолет, оказавшийся игрушечным.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Проводится дальнейшее расследование.