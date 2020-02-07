Днем 6 февраля в деревне Кабаклы Чановского района был совершен разбой. Местный житель, ранее не судимый 54-летний мужчина, угрожая продавщице магазина пистолетом, завладел пачкой пельменей и двумя флаконами женских духов. Сообщение о преступлении поступило в полицию.

Подозреваемый в совершении нападения был задержан сотрудниками полиции по месту жительства, в ходе обыска полицейские изъяли у него часть похищенного. Как пояснил мужчина, половину пачки пельменей он употребил в пищу, а флакон духов выпил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Согласно показаниям фигуранта, при нападении он использовал игрушечный пистолет, который выбросил в снег по дороге домой.

Еще один грабитель с игрушечным пистолетом был задержан в Новосибирске.